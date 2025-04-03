Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Celal Bayar Mahallesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 6 комнат с балконом, с гаражом, с видом на горы в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат с балконом, с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,71 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат с гаражом, с видом на горы в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,34 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,18 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,45 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Celal Bayar Mahallesi, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов