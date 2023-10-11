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Жильё с видом на море в Celal Bayar Mahallesi, Турция

дома
4
1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
€865,679

Параметры недвижимости в Celal Bayar Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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