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Продажа офисных помещений в Бурса, Турция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/25
Офисы для Инвестиций Рядом с Главной Дорогой в Центре Бурсы. Офисы на продажу в Бурсе распол…
€75,500
Офис 1 спальня с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/22
Офисные Помещения по Выгодным Ценам в Нилюфере, Бурса. Современные офисы находятся недалеко …
€83,000
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