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Виллы с бассейном в Бодрум, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
€492,500

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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