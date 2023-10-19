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Квартиры в Besevler Mahallesi, Турция

Niluefer
16
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16 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€169,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€248,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€776,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€452,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€237,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Этаж 3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€323,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 12/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€361,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€237,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€137,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€171,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс с Видом на Город и Улудаг в Османгази, Бурса. Двухуровневая квартира с особ…
€512,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 7/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€197,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/7
Шикарная Квартира в Выгодном Месте в Бурсе. Квартира 3+1 в Бурсе с видом на горы и город, си…
€92,500
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€373,000

Типы недвижимости в Besevler Mahallesi

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Besevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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