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Турция
Жилая
Besevler Mahallesi
Квартиры
Квартиры в Besevler Mahallesi, Турция
Niluefer
16
Квартира
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16 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
2
1
67 м²
2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
3
1
107 м²
2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€127,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
4
2
119 м²
1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
4
2
210 м²
1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€248,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
8
6
410 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€776,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
6
4
297 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€452,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
3
2
100 м²
4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€237,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
4
3
209 м²
3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€323,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
233 м²
12/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€361,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
3
2
155 м²
1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€237,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
4
1
100 м²
1/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
4
2
169 м²
1/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€171,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
430 м²
5/6
Квартира-Дуплекс с Видом на Город и Улудаг в Османгази, Бурса. Двухуровневая квартира с особ…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
4
2
181 м²
7/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€197,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
4
2
155 м²
4/7
Шикарная Квартира в Выгодном Месте в Бурсе. Квартира 3+1 в Бурсе с видом на горы и город, си…
€92,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
4
2
225 м²
1/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€373,000
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