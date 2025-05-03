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Квартиры с террасой в Багджыларе, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 15
Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багдж…
$526,785
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бизнес-центром, бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро и центр…
$468,313
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 14
Закрытая резиденция с бассейнами и тренажерными залами рядом со станциями метро, Стамбул, Ту…
$405,711
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Квартира 3 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 32
Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция…
$539,008
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 20
Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резиденция располага…
$365,974
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