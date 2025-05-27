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Купить двухуровневая квартира с гаражом в Аланье, Турция

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Оба, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Оба, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$497,102
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Оба, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$418,612
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