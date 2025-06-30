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Дуплексы с видом на горы в Аксу, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Стильные квартиры с системой подогрева пола в Анталии, Аксу Предлагаются квартиры на продажу…
$232,506
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