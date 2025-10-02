Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо с бассейном в Ви Чит, Таиланд

3 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$195,590
Кондо 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$224,966
Кондо 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$91,374
Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

