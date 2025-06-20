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Таунхаусы с видом на горы в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
32
Си Сунтон
4
Таунхаус Удалить
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3 объекта найдено
Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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$459,393
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уютный дом в районе Чернг Талей. ⬩ 2 спальни   ⬩ 2 ванные комнаты   ⬩ Кухня   ⬩ 1 парк…
$94,300
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
Недорогая
Элитная
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