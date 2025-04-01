Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Тхай Меанг
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Тхай Меанг, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Тхай Меанг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Тхай Меанг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 644 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Тхай Меанг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Exotic Property Exotic Property
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Тхай Меанг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Тхай Меанг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 521 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных л…
$1,75 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tumanov Group
Языки общения
English, Русский
Вилла в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Виллы класса люкс рядом с гольф-полем / PG-1508PСовременный комплекс вилл в тихом месте, вбл…
$885,186
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Exotic Property
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти