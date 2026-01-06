Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Таиланд
  3. Si Sunthon
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на месяц в Si Sunthon, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 1 комната
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уютная квартира с полноценной инфраструктурой: бассейн с джакузи, детская зона, фитнес-зал. …
$614
в месяц
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
