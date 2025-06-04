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Виллы в Bang Saen, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Bang Saen, Таиланд
Вилла 7 комнат
Bang Saen, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Насладитесь лучшими впечатлениями от жизни в Банг-Саене на этой потрясающей двухэтажной роск…
$305,911
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