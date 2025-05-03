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Дома с бассейном в Районге, Таиланд

5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Bali Residence — это очень востребованный дом в курортном стиле с красивым садом и бассейнам…
$65,198
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Sunthonphu, Таиланд
Дом 5 комнат
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$379,634
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Дом 3 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$71,457
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Sunthonphu, Таиланд
Дом 5 комнат
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 2/2
Эта прекрасно ухоженная пляжная вилла находится всего в нескольких шагах от большого бассейн…
$313,126
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Sunthonphu, Таиланд
Вилла 7 комнат
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя эту исключительную недвижимость на берегу моря, расположенную в одном из с…
$719,453
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Районге, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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