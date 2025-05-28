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Коммерческая недвижимость в Ратсаде, Таиланд

1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ратсада, Таиланд
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ратсада, Таиланд
Площадь 3 200 м²
KTH6811 Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет!3 этажаПлощадь: 3200 кв.м.По…
$3,07 млн
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