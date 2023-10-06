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Квартиры-студии с видом на горы в Пхукет, Таиланд

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4 объекта найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы!   О…
€119,129
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,733
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
€121,568

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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