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Коммерческая недвижимость в Пхукет, Таиланд

Патонг
11
50 объектов найдено
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
€100,691
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 3
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
€117,472
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
€117,472
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
€446,653
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
€338,217
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
€229,781
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€178,970
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
€127,095
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET…
Цена по запросу
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
€126,509
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment в Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 100 м²
Этаж 8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,382
Отель 9 спален под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
€1,01 млн
Коммерческая с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT6849: Коммерческое здание на продажу! Детали: На противоположной стороне здания есть откр…
€544,691
Коммерческая 4 спальни в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 71 м²
CHA6333: Очень хорошо 3-х этажное здание, расположенное в отличном месте на дороге Sunrise C…
€136,173
Коммерческая в Пхукет, Таиланд
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
Площадь 3 200 м²
KTH6811: Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет! 3 этажа площадь: 3200 кв.м.…
€2,33 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
Площадь 3 200 м²
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
€11,67 млн
Отель с Spalni, у моря в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni, у моря
Пхукет, Таиланд
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
€22,05 млн
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
€1,02 млн
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
€1,95 млн
Отель с холодильником в Патонг, Таиланд
Отель с холодильником
Патонг, Таиланд
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
€908,386
Отель 9 спален в Бан Ката, Таиланд
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 9
NAI4714: Небольшой уютный отель расположен на дороге Сайюань, Най Харн. Курорт расположен в …
€868,912
Коммерческая 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 225 м²
CHA5031: 3 Коммерческое здание Story удобно для бизнеса на Пхукете.  Он расположен в районе …
€199,720
Отель 9 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 658 м²
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
€1,30 млн
Отель под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель под аренду
Пхукет, Таиланд
RAW5601: Отель расположен на юге острова Пхукет в районе Раваи. Это хорошо развитая территор…
€570,629
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€575,817
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 580 м²
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
€1,79 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
€1,17 млн
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€1,61 млн
Коммерческая 2 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Коммерческая 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 450 м²
KAR6062: отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
€933,757
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 320 м²
NYG6153: этот замечательный участок 2400 кв. наряду с бунгало и большим мастер-хаусом в Най …
€830,524

Типы недвижимости в Пхукет

отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость
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