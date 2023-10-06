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Доходные дома в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
12
Доходный дом
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12 объектов найдено
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Доходный дом 1 спальня с видом на море, инвестиционный проект, с seaview beach opportunity duplex investment
Патонг, Таиланд
1
1
24 100 м²
8/8
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
€107,382
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
€84,452
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
€217,432
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
€102,918
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
€222,316
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
7
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
€105,028
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
€104,106
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
8
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
€115,963
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
7
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
€116,593
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
€230,036
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
€122,265
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …
€114,141
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