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Жилье в Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Ban Nong Bua, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд В комплексе на вы…
$376,173
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Квартира 6 комнат в Ban Nong Bua, Таиланд
Квартира 6 комнат
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и общим фитнес-центром на Пхукете, Таиланд Комплекс …
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Ban Nong Bua, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nong Bua, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Виллы класса люкс в тайском традиционном архитектурном стиле, с бассейнами, в окружении зеле…
$797,725
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Параметры недвижимости в Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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