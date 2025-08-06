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Виллы в Phet Pha ngan, Таиланд

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3 объекта найдено
Вилла в Мадеа Ван, Таиланд
Вилла
Мадеа Ван, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Тропический комфорт соответствует продуманному дизайну💰 Цена: 4 990 000 THB (приблизительно …
$139,675
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Вилла в Вок Тум, Таиланд
Вилла
Вок Тум, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Стильная 3-спальная спальня - теплая, естественная жизнь💰 Цена: 7 390 000 бат (приблизительн…
$206,695
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Вилла в Вок Тум, Таиланд
Вилла
Вок Тум, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
🛋️ 2-спальная спальня - Тропическая современная жизнь💰 Цена: 6 290 000 THB (приблизительно $…
$176,120
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Параметры недвижимости в Phet Pha ngan, Таиланд

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