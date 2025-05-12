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Жильё в Phet Pha ngan, Таиланд

дома
9
10 объектов найдено
Вилла в Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Вилла
Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 678 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с видом на лазурные воды Индийского океана!Прекрасно подходит как для постоя…
$681,498
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Вилла 3 комнаты в Baan Sri Thanu, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Baan Sri Thanu, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Панган! Это идеальный выбо…
$180,000
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Вилла 5 комнат в Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Вилла 5 комнат
Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 587 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу на острове Панган с высоким потенциал…
$1,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Baan Sri Thanu, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Baan Sri Thanu, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Панган! Это идеальный выбо…
$210,000
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DDA Real Estate
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Вилла 6 комнат в Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Вилла 6 комнат
Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 598 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с видом на лазурные воды Индийского океана!Прекрасно подходит как для постоя…
$711,141
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Вилла 6 комнат в Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Вилла 6 комнат
Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу на острове Панган с высоким потенциал…
$3,10 млн
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Дом 4 комнаты в Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Дом 4 комнаты
Baan Wang Ta Kien, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 700 м²
Изысканная вилла в жилом комплексе LEELA SKY, расположенном в новом районе Хаад Яо.Инвестици…
$1,32 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Baan Sri Thanu, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Baan Sri Thanu, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Панган! Это идеальный выбо…
$180,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Мадеа Ван, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Мадеа Ван, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Панган! Это идеальный выбо…
$300,000
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Baan Chaloklum, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Baan Chaloklum, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Уникальные апартаменты на колоритном острове Пханган!Инвестиционно - привлекательный объект!…
$94,858
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Параметры недвижимости в Phet Pha ngan, Таиланд

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