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Коммерческая недвижимость в Pa Khlok, Таиланд

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 100 м² в Па Хлок, Таиланд
Коммерческое помещение 1 100 м²
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
TAL7295 Это резиденция, которая имеет:5 трехэтажных вилл Защищенная парковка внутри обнесен…
$1,32 млн
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4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. в Тхаланг, Таиланд
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 75
Количество этажей 3
Продается 4-звездочный отель, 75 номеров, недалеко от аэропорта Пхукета, всего в 2 км.   …
$9,42 млн
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