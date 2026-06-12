Резиденция SEAVIEW RESIDENCES -РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ

❖ Дата постройки 2-й квартал 2025 г.

❖ Расстояние до моря - первая линия Бангтао.

❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.

При стоимости квартиры в 2,5М $ ежегодный доход составит от 175К $.

❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка до 7 лет.

При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.

Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

? Группа Banyan Tree, получившая всемирное признание за эксклюзивные курорты c непревзойденным сервисом и услугами по всему миру, предлагает вам воспользоваться уникальной возможностью реализовать этот фирменный опыт в органичную составляющую Вашей повседневной жизни.

Виллы Banyan Tree Grand Residences — это эксклюзивный проект, восходящий корнями к исторической родине бренда, острову Пхукет. Они построены на территории одного из лучших в мире гостиничных комплексов Laguna Phuket. Откройте для себя мир комфорта, благополучия и безграничных возможностей.

ИЗЫСКАННАЯ ЖИЗНЬ

❖ Квартиры с видом на океан расположены на пляже Банг Тао с мелким белым песком. На западе они обрамлены Андаманским морем, а на востоке — горами, покрытыми густыми джунглями. Резиденции находятся на территории всемирно известного закрытого курортного комплекса Laguna Phuket, завоевавшего множество международных наград. Идеальное место для тех, кто мечтает жить всего в нескольких шагах от пляжа и живописных гор.

❖ Неподалеку от резиденций находятся торговый центр, спа-салоны Banyan Tree, множество роскошных ресторанов и развлекательных заведений. Также на территории Laguna Phuket находится гольф-клуб Laguna Golf Phuket с «Лучшим полем для гольфа в Таиланде» по версии World Golf Awards.

❖ Уникальное расположение, просторные планировки и современный дизайн квартир Seaview Residences делают их идеальным местом для уединенного отдыха, а благодаря непосредственной доступности объектов инфраструктуры проживание становится исключительно удобным и приятным.

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

❖ В каждой квартире Seaview Residences есть три просторные спальни с видом на океан, а разные варианты планировок позволяют выбрать жилье, соответствующее индивидуальным предпочтениям каждого покупателя. Во всех резиденциях есть собственная терраса и бассейн с видом на море.

❖ Пентхаусы на верхних этажах спроектированы так, чтобы подчеркнуть уникальное местоположение вилл: с верхнего этажа открывается потрясающий вид на море. Кроме того, 180-градусной панорамой заката над Андаманским морем можно наслаждаться прямо из бассейна или с террасы.

ПРИВИЛЕГИИ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

❖ Владельцев недвижимости Banyan Tree Grand Residences ожидает целый мир приемуществ. Членство в закрытом сообществе собственников недвижимости Sanctuary Club открывает доступ к безграничному разнообразию новых возможностей и впечатлений. Члены Sanctuary Club получают право эксклюзивного использования объектов Banyan Tree со скидками и привилегиями в сети Banyan Tree по всему миру.

❖ Помимо бесплатного членства в Laguna Golf Phuket владельцы недвижимости могут вступить в сообщество Banyan Tree Private Collection, которое открывает доступ к постоянно расширяющемуся портфолио объектов недвижимости, от элитных вилл Banyan Tree в экзотических уголках планеты до эксклюзивного жилья в самых популярных регионах мира.

❖ Banyan Tree Residences гордится непревзойденным уровнем своего сервиса в сфере управления недвижимостью, а также предлагает множество других потрясающих услуг и возможностей для отдыха. Собственники недвижимости могут круглосуточно пользоваться услугами консьержа и профессиональной команды, которая с радостью поможет Вам в вопросах обслуживания и сдачи виллы в аренду. Мы обеспечим круглогодичную заботу о Вашем доме.

Пакет мебели оплачивается отдельно.

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - от 3К $

*Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

**Депозит невозвратный

Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

Без рассрочки 5 платежей равными долями по 20% от стоимости объекта:

1-й платеж при подписании договора

2-й платеж, когда строительство завершено на 25%

3-й платеж, когда строительство завершено на 50%

4-й платеж, когда строительство завершено на 75%

5-й платеж, когда строительство завершено на 100%

Вариант с рассрочкой:

1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации

Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев:

2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% )

3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% )

4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% )

Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.

*При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату.

** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):

Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий

Капитальный ремонт

?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС