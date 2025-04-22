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Жилой комплекс Комплекс инновационных вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$812,392
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11
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ID: 26342
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458698
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Проект состоит из 5 традиционных тайских вилл с элегантной архитектурой, идеально подходящих для местного климата и атмосферы.

Особенности:

  • естественная вентиляция
  • инновационный дизайн
  • элегантная архитектура
  • терраса на втором этаже
  • внутренний двор с бассейном
  • сад
  • парковка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в лучшем районе Пхукета, в окружении элитных курортов, пляжных клубов и ресторанов.

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс инновационных вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$812,392
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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