Жилой комплекс Комплекс инновационных вилл с бассейнами и садами, Пхукет, Таиланд

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Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты
Гардеробы
Электрические водонагреват…
До моря 500 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс The Element Kamala - это 4 жилых блока по 7 этажей, включающих 278 роскошных квартир. Площадь квартир варьируется от 29.87 м² до 168.61 м² и включает в себя типы A, B, C, D и E, от 1 до 2 спален, некоторые с собственными бассейнами. Совр…
Проект в спокойном районе Бангкока, в окружении зелёных участков. В здании стандартные и лофт апартаменты с 1-2 спальнями. Рядом магазины, школы, больницы, станция метро.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: лаунж-зоны, лобби с произведениями искусства, просторная площадка для отдых…