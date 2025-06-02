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Виллы с бассейном в Na Chom Thian, Таиланд

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Роскошные виллы с бассейном в Центральной Паттайе, известном курортном месте со всем, что мо…
$945,769
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Этаж 2/2
Новые виллы с бассейном от 3 до 5 спален от 19,9 млн до 32 млн бат, площадь от 297 до 573 кв…
$828,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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