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Виллы в Na Chom Thian, Таиланд

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16 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Роскошные виллы с бассейном в Центральной Паттайе, известном курортном месте со всем, что мо…
$945,769
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Этаж 2/2
Дом в центре города. Удобный доступ во все точки города. В доме: Бассейн 5х7,5 м, Джакузи 2х…
$733,425
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Вилла 11 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 11 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Этаж 3/3
Новая 3-этажная ультрасовременная вилла площадью 750 кв.м с бассейном, 5 спальнями, элитной …
$2,65 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
New Bali style villas project located at Layan green area, rounded with Hevea trees. Just a …
$1,41 млн
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Вилла 7 комнат в Nong Prue, Таиланд
Вилла 7 комнат
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Этаж 2/2
2х этажная вилла с бассейном, общей площадью 402 квм, с 5ю спальнями и 5ю ванными комнатами,…
$557,439
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
New modern pool villa on Pratumnak Hill, 5 minutes walk from the beach. 6 bedrooms, 7 bat…
$1,09 млн
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Highrise Property and Construction
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English
Вилла 2 комнаты в ban nein thray, Таиланд
Вилла 2 комнаты
ban nein thray, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Инвестиционно-привлекательный объект! Доход от 7%!Место для тех, кто устал от соседей! Вилла…
$94,443
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DDA Real Estate
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Вилла в Na Chom Thian, Таиланд
Вилла
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильные виллы с возможностью выбора: личный бассейн …
$176,059
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Этаж 2/2
Новые виллы с бассейном от 3 до 5 спален от 19,9 млн до 32 млн бат, площадь от 297 до 573 кв…
$828,924
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Na Chom Thian, Таиланд
Вилла 6 комнат
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Откройте для себя идеальное сочетание стиля, комфорта и тропической жизни на этой прекрасно …
$527,311
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Вилла
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Уникальная Вилла в 20 метрах от моря со своим выходом к морю. Чистый пляж Быстрый доступ …
$2,34 млн
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Вилла 3 комнаты в Nong Prue, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Nong Prue, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильные виллы с возможностью выбора: личный бассейн …
$173,114
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая современная европейская вилла с бассейном, 4 спальнями и 4 ванными комнатами, отдельно…
$902,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
2- этажный дом с бассейном в поселке Baan Fah Rim Hadd Village в районе Джомтьен в шаговой д…
$387,900
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Дизайн вилл выполнен в уникальном Японском современном стиле Комплекс состоит из 7 двухэтажн…
$770,096
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Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
2- этажный дом в поселке Baan Fah Rim Hadd Village в районе Джомтьен в шаговой доступности о…
$296,630
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Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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