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Студии в Na Chom Thian, Таиланд

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30 объектов найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Студия в DREAM на Пратамнаке по привлекательной цене!Переуступка от собственника!Отличная во…
$50,015
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Доступная недвижимость в Пратамнаке — переуступка от собственника в DREAM!Ищете первый объек…
$50,015
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Somphong Condotel-condominium расположен в районе Джомтьен, всего в 150 метрах от моря. Сост…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/8
New Nordic VIP Suites - 4 – современный  8 -этажный кондоминиум, расположенный в популярном …
$114,744
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Студия в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/8
Студия, Seven Seas 2 -Cote D'Azur
$80,010
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Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Somphong Condotel-condominium расположен в районе Джомтьен, всего в 150 метрах от моря. Сост…
$60,041
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/8
Кондоминимум NEO condo расположился в самом начале района Джомтьен, находится  в 50 метрах о…
$104,070
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/8
Представшем вашему вниманию проект Siam Oriental Dream - это 11й проект кондоминиума типа “б…
$64,933
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/8
Самый зеленый район города - Пратамнак, однажды был выбран для расположения здесь резиденции…
$126,456
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Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Уютная просторная студия на берегу моря Somphong Condotel — уютный жилой комплекс смешанного…
$60,041
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/28
Seven Seas Le Carnival сочетает в себе элегантность, стиль, роскошь и доступность. Это проек…
$104,293
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
Самый зеленый район города - Пратамнак, однажды был выбран для расположения здесь резиденции…
$101,503
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/8
Представшем вашему вниманию проект Siam Oriental Dream - это 11й проект кондоминиума типа “б…
$93,396
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Студия в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/8
Whale Marina Condo Pattaya
$108,073
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Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Уютная просторная студия на берегу моря Somphong Condotel — уютный жилой комплекс смешанного…
$60,041
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
New Nordic Vip-2 - жилой комплекс от норвежского застройщика Nordic Group расположен в попул…
$74,717
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/6
Holiday Condo View - комплекс  расположен в популярном районе на холме Пратамнак, в шаговой …
$50,238
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/8
Casa Espana Condominium - небольшой, 8-этажный кондоминиум с уникальным дизайном, расположен…
$91,173
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 7/8
Роскошный кондоминиум Aurora Pratamnak расположен на одном из самых живописных холмов Паттай…
$100,068
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/7
Уникальная возможность для инвестора - продается сразу 4 лота, квартиры студии в бутик-компл…
$373,586
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/8
Novana Residence
$71,115
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/22
Гарантия дохода. Получите 6% возврата инвестиций прямо сейчас. Новый высотный проект кондом…
$140,082
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Студия 1 спальня в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/8
Кондоминиум Water Edge расположен в нескольких минутах ходьбы от красивого пляжа На Джомтьен…
$104,515
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 21/35
Студия на высоком этаже Supalai Mare - стильный 35-этажный кондоминиум в Южной Паттайе (Тепр…
$84,502
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/11
Jomtien Condotel — небольшой тихий комплекс с ухоженным поселком у входа и двумя тихими жилы…
$93,396
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 20/67
Это абсолютно новая квартира студия расположена на 20 этаже нового уникального проекта в Пат…
$107,628
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 22
Продаётся полностью меблированная студия в Jomtien Plaza Condotel на 22 этаже с великолепным…
$184,569
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 24/49
Sea Spire Jomtien – вершина элегантности на берегу океана Sea Spire Jomtien – это уникальны…
$212,366
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/50
‘Beyond 360°’ Новая доминанта в самом центре Паттайи. Представляем вашему вниманию абсолютн…
$132,979
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Студия 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
$62,767
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Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

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