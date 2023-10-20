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Квартиры-студии в Na Chom Thian, Таиланд

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2 объекта найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
€59,563
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
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