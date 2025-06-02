Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Na Chom Thian
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Na Chom Thian, Таиланд

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/15
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$59,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 50/60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от…
$836,699
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти