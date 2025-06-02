Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Na Chom Thian
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Na Chom Thian, Таиланд

Пентхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/8
Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Р…
$64,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус в Na Chom Thian, Таиланд
Пентхаус
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 282 м²
Этаж 5/8
Новый проект в Паттайе на первой линии моря. Эксклюзивный роскошный кондоминиум Panora Estu…
$2,96 млн
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/15
Инвестиционно-привлекательный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Прекрасно подходит как для…
$59,095
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/8
Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Р…
$239,286
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 50/60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от…
$836,699
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Пентхаус 9 комнат в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 9 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/8
Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Р…
$58,055
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти