Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Na Chom Thian
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Na Chom Thian, Таиланд

однокомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€191,750
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
Realting.com
Перейти