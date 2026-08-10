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Квартиры в Na Chom Thian, Таиланд

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658 объектов найдено
Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Готовый премиальный комплекс на первой береговой линии в Банг Ампхур!The Panora Estuaria — г…
$233,672
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Резиденции с заселением после 50% оплаты!Редкое предложение для тех, кто ищет недвижимость в…
$233,812
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
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Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Первая береговая линия Паттайи с возможностью заселиться уже сейчас!Готовая недвижимость у м…
$257,380
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 9/67
Перепродажа от собственника в одном из самых масштабных проектов Паттайи!В продаже по переус…
$154,592
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Квартира 2 комнаты в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/7
Пока одни ждут окончания строительства, другие уже завтра могут просыпаться у моря!Готовая н…
$623,003
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Студия в DREAM на Пратамнаке по привлекательной цене!Переуступка от собственника!Отличная во…
$50,015
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Доступная недвижимость в Пратамнаке — переуступка от собственника в DREAM!Ищете первый объек…
$50,015
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 1 комната
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Готовые апартаменты — без ожидания строительства и с удобной схемой оплаты!Покупая недвижимо…
$223,032
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 4/7
Один из самых редких форматов недвижимости в Паттайе!Свободных участков на первой береговой …
$599,999
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Квартира 2 комнаты в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Chom Thian, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 4/7
Не каждая квартира у моря находится на первой линии. И не в каждую можно переехать сразу.Бол…
$688,885
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Перепродажа от собственника в премиальном проекте на Джомтьене — Foreign Quota!Выгодные усло…
$98,251
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DDA Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Amazon Residence Одна спальня для продажи в JomtienЭтот однокомнатный блок находится на шест…
$54,198
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PLC Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кондоминиум La Santir 1 спальня в JomtienЭтот яркий блок с 1 спальней предлагает эффективное…
$52,649
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PLC Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Bed Condo для продажи в Jomtien Beach Condominium в ПаттайеЭтот кондоминиум с 1 спальней в…
$81,263
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PLC Real Estate
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кит Марина 1 Спальня для продажи - Этот кондоминиум с 1 спальней и 1 ванной комнатой располо…
$181,316
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PLC Real Estate
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Квартира 5 спален в Паттайя, Таиланд
Квартира 5 спален
Паттайя, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/8
Siam Oriental Tropical Garden - жилой комплекс  расположен в популярном районе на холме Прат…
$155,661
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Supalai Mare Pattaya Condo выставлен на продажу Condo для продажи в Supalai Mare Pattaya пре…
$53,186
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PLC Real Estate
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Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 24/31
The Base Central Pattaya Condominium
$369,138
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошный 1-спальный вид на море Condo для продажи в La Santir Condominium - Jomtien, Pattay…
$63,489
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PLC Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Посольство Жизнь - Переосмысление роскошной жизни Джомтьен БичВозвышаясь над Jomtien 2nd Roa…
$311,588
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International Property Alerts
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English
Студия в Na Chom Thian, Таиланд
Студия
Na Chom Thian, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
Somphong Condotel-condominium расположен в районе Джомтьен, всего в 150 метрах от моря. Сост…
Цена по запросу
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Посольство Жизнь - роскошные Высотные Живые Шаги от пляжа ДжомтьенВозвышаясь величественно в…
$180,590
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Курорт Pattaya Hill Resort 2 Спальня для продажи Pratumnak Hill PattayaPratumnak Hill Pattay…
$117,377
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PLC Real Estate
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Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
3х комнатная квартира 51 квм в сердце Джомтьена в новом проекте Embassy Life, иностранная кв…
$181,067
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 20/32
The Riviera California – эксклюзивная высотка на 32 этажа Этот проект создан для тех, кто ц…
$1,05 млн
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
1 Кондо для спальни на продажу в Jomtien Pattaya на View Talay 1Эта 1-комнатная квартира в V…
$134,928
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PLC Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Grande Caribbean Кондоминиум для продажи в Паттайе ДжомтьенЭтот стильный кондоминиум располо…
$72,064
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Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
Зарубежная квота по текущим ценам - 2-комнатная квартира, 54 кв.м., в новейшем комплексе Пос…
$178,094
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
1 Кондоминиум для спальни на продажу в Сиамском восточном тропическом саду, ПратумнакЭтот хо…
$54,198
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Executive Residence 4 - Просторный 3-спальный угол Кондо с видом на горы и море, холм Пратум…
$495,523
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Параметры недвижимости в Na Chom Thian, Таиланд

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