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Квартиры в Na Chom Thian, Таиланд

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/8
Инфраструктура комплекса: - 3 зоны бассейна  - детский бассейн - водные горки - беседк…
€83,697
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
€125,467
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
€83,828
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
€59,563
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Na Chom Thian, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 8
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€192,959
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
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