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Виллы с бассейном в Краби, Таиланд

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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Краби, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном и видом на горы в Краби за 9 млн бат   Продается…
$281,000
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Вилла 4 комнаты в Краби, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Краби - 8,9 млн бат   Продается современная …
$275,500
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Вилла 4 комнаты в Краби, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с инфинити-бассейном и террасой на крыше в Краби за 11,5 млн бат   П…
$355,673
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International Property AlertInternational Property Alert
Вилла 3 комнаты в Краби, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Вилла с бассейном в Ao Nang, Краби — 5,9 млн бат   Продаётся современная вилла с 2 спа…
$181,555
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Undersun Estate
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Вилла 4 комнаты в Краби, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с бассейном и живописным видом на горы в Краби, Таиланд    Цена всег…
$182,630
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Undersun Estate
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Параметры недвижимости в Краби, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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