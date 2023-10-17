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Пентхаусы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

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2 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 37
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€1,97 млн

Параметры недвижимости в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

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с видом на горы
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