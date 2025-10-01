Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо с бассейном в Катху, Таиланд

Кондо 3 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$117,088
Кондо 2 комнаты в Кату, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Кату, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
