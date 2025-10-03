Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Huai Yai
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Huai Yai, Таиланд

Вилла 3 комнаты в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Великолепная, полностью меблированная одноэтажная вилла с 2 спальнями и просторной гостиной …
$79,612
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
