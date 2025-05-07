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Таунхаусы в Huai Yai, Таиланд

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высок…
$53,962
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Huai Yai, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Huai Yai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высок…
$109,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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Параметры недвижимости в Huai Yai, Таиланд

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