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Дома с бассейном в Huai Yai, Таиланд

виллы
22
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Дом 3 комнаты
Ban Chak Ngaeo, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Полностью мебелированный и оснащенный техникой от ведущих брендов дом с двумя спальнями и дв…
$180,482
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Huai Yai, Таиланд

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