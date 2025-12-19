Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Хуахин
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Хуахине, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Хуахин, Таиланд
Квартира 1 комната
Хуахин, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/6
Испытайте идеальное сочетание комфорта и роскоши в этом потрясающем кондоминиуме с 1 спальне…
$83,045
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
