Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
16
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 13/13
Spacious 2-bedroom condo with a bright living area and a fully equipped kitchen counter. Enj…
$927
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Чонбури

кондо

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с бассейном