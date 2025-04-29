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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Чонбури, Таиланд

Паттайя
9
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/8
Уютная квартира с одной спальней 29 квм на третьем этаже, с видом на дворец и холм Пратамнак…
$299
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/46
Квартира с 2 спальнями и ванными комнатами (аренда от 6 месяцев), полностью мебилированная и…
$1,304
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/46
Квартира с 1 спальней (аренда от 6 месяцев), полностью меблированная и оборудованная в элитн…
$660
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/8
Великолепная квартира с одной спальней с видом на море и поле для гольфа, 42 квм, 4 этаж, ос…
$449
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Чонбури

кондо

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море