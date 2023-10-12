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Пентхаусы в Бангкок, Таиланд

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6 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 37
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€1,96 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Бангкок, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бангкок, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 50
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€883,674
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Бангкок, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бангкок, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 45
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€3,34 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бангкок, Таиланд
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бангкок, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 37
Mulberry Grovе - это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в Пха-Кханонг-Нуэа, Б…
€1,96 млн

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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