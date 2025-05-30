Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Вила-Реал
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Виле-Реале, Испания

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 3 308 м² в Вила-Реал, Испания
Отель 3 308 м²
Вила-Реал, Испания
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 3 308 м²
Отель на реставрацию, площадью 3308 кв.м., в Mesão Frio, Вила Реал - Северный регион Португа…
$986,125
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти