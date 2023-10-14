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Бунгало с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Adeje, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Granadilla de Abona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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