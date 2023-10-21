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Квартиры в Sant Antoni, Испания

трехкомнатные
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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
€255,000
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Шикарный дуплекс на первой линии моря в городе Sant Antoni de Calonge Площадь 280м2, на ниж…
€2,15 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с Lift, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира в городе Sant Antoni de Calonge . Квартира находится на 1 линии моря в мн…
€290,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с Lift в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с Lift
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Квартира на первой линии моря с шикарным панорамным видом. Расположена на 8 этаже в здании …
€530,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Lift в Lower Emporda, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с Lift
Lower Emporda, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на первой линии моря с шикарным панорамным видом. Расположена на 8 этаже в здании …
€530,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первой линии моря с шикарным видом. Расположена на 5 этаже в здании с лифтом. П…
€800,000
Квартира 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Квартира 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Продаётся сет из двух квартир с возможностью обьединить в одну большую 180м2. Расположена на…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальное предложение. Продаётся просторная квартира в 100 метрах от моря и пляжа. Площад…
€270,000

Параметры недвижимости в Sant Antoni, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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