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Жилой квартал Serene Atalaya

Эстепона, Испания
от
$910,120
;
11
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ID: 39017
ID новостройки на Realting
In CRM: 1577631036
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Адрес
    Calle Esmeralda

О комплексе

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Exclusive residential comprised of 50 contemporary style semi-detached villas consisting of a large living room, open plan kitchen furnished and equipped with top brand appliances, 3 bedrooms or 2 large bedrooms, 2 or 3 bathrooms, terrace and garden. The properties enjoy excellent views and orientation to enjoy the sun until sunset and magnificent communal garden areas with two saltwater swimming pools, one of them for children and with beach type access. Its location, next to the Atalaya Golf & Country Club, close to shopping areas and with Puerto Banús within walking distance, is ideal for families looking for an independent home with a garden without renouncing to being well connected to the best services of the Costa del Sol. We welcome you to a new way of understanding life, a concept in which the best construction qualities are combined with the maximum functionality of the spaces, resulting in spacious villas with Mediterranean character, full of light and life and with great privacy.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
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Жилой квартал Serene Atalaya
Эстепона, Испания
от
$910,120
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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