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Жильё в La Mancha, Испания

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Алькасар-де-Сан-Хуан, Испания
Квартира 3 комнаты
Алькасар-де-Сан-Хуан, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новая квартира рядом с морем в Сан Хуане! Идеальное место для жизни. Современный жилой компл…
$304,805
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Параметры недвижимости в La Mancha, Испания

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1111 голосов