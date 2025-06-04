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Коммерческая недвижимость в Girones, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 453 м² в Cassa de la Selva, Испания
Коммерческое помещение 1 453 м²
Cassa de la Selva, Испания
Площадь 1 453 м²
Хостел в провинции Жирона. Общая площадь 1453 м.кв. на территории 5694 м.кв. Количество но…
$2,86 млн
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