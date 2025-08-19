Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа домов в Estacion de Cartama, Испания

9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Cartama, Испания
Дом 3 спальни
Cartama, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
For sale a magnifficent country house! Just 1,5 km from the city center. Start the descripti…
$402,254
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Cartama, Испания
Дом 3 спальни
Cartama, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
A fabulous opportunity to find a lovely finca with amazing views located in Cártama but also…
$407,501
Оставить заявку
Оставить заявку
Дом 5 спален в Cartama, Испания
Дом 5 спален
Cartama, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Bedrooms, 4 Bathrooms, Built 183 m2, Ga…
$497,630
Дом 4 спальни в Cartama, Испания
Дом 4 спальни
Cartama, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Large 4 bedroom house in CartamaSituated in the centre of Cartama and all its amenities on i…
$408,084
Дом 5 спален в Cartama, Испания
Дом 5 спален
Cartama, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Bedrooms, 4 Bathrooms, Built 183 m², Ga…
$497,630
Дом 5 спален в Cartama, Испания
Дом 5 спален
Cartama, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Bedrooms, 4 Bathrooms, Built 183 m², Ga…
$497,630
