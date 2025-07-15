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Дуплексы в Comarca de Valencia, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Валенсия, Испания
Дуплекс 5 комнат
Валенсия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дуплекс в Valencia в районе Sant Francesc, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
$992,169
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Comarca de Valencia, Испания

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