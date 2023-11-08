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Жильё в Comarca de la Vega de Granada, Испания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Chauchina, Испания
Квартира 2 спальни
Chauchina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Продаётся aпартамент в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 4 этаже. …
€174,900

Параметры недвижимости в Comarca de la Vega de Granada, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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